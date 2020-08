Ufficiale: Anthony Musaba in prestito al Cercle Brugge (Di lunedì 24 agosto 2020) Come annunciato dal sito Ufficiale del club monegasco, Anthony Musaba giocherà la prossima stagione in prestito al Cercle Brugge. “È arrivato nel Principato poco dopo la ripresa del gruppo professionale, a fine giugno. Trasferito all’AS Monaco dal club olandese NEC Nijmegen, Anthony Musaba (19) ha firmato un contratto quinquennale con i biancorossi e ora per lui il prestito ai belgi del Cercle Brugge”. ! #leveCercle #WEBEATASONE pic.twitter.com/dx1W5SMfjO — Cercle Brugge (@Cercleofficial) August 24, 2020 Foto: Monaco Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Pochi minuti fa i fratelli Joe e Anthony Russo sono spuntati sulla loro pagina ufficiale del social network Instagram per stuzzicare i propri followers con un nuovo indizio sull'arrivo di Cherry, il l ...

Due conferme per i Foxes: Angelo Miceli e Anthony Bardaro rinnovano in biancorosso

La società biancorossa comunica ufficialmente di aver rinnovato il contratto degli attaccanti italo-canadesi Angelo Miceli e Anthony Bardaro, quest’ultimo top-scorer della stagione 2019/20. Miceli ...

