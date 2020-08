TRAPANI, NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI: ARRESTATO (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel pomeriggio di sabato appena trascorso i CARABINIERI del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di TRAPANI hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, MESSINA Ignazio, trapanese classe 1992, in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Durante un normale servizio di perlustrazione, il Messina non ottemperava all’alt intimatogli dalla pattuglia operante, dandosi a... L'articolo TRAPANI, NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI: ARRESTATO puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio

matteosalvinimi : La nave quarantena si sposta da Trapani ad Augusta. Per non creare problemi interni al Pd, visto che il sindaco dem… - matteosalvinimi : Totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, contro lo sbarco della nave usata per la quarantena de… - tvio2 : TRAPANI, NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI: ARRESTATO - marimbarzi : @sciroccoxyz Ora siamo a favignana, già vista zona trapani, poi andremo ad Agrigento, ortigia, marzamemi e ritorno.… - SimoDeMeuron : Uè @SDAExpress per parlare con la vostra filiale di Trapani a quel santo devo rivolgermi? 45min che tutti gli opera… -