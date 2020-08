Trapani, depositata domanda di iscrizione in Serie C (Di lunedì 24 agosto 2020) Trapani - Attraverso una nota apparsa sul proprio sito, il Trapani ha annunciato che "Nel pieno rispetto del termine perentorio previsto, così come annunciato nelle scorse settimane, il Trapani Calcio ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Trapani, depositata domanda di iscrizione in Serie C: Lo ha annunciato il club siciliano - BeliceIt : Trapani Calcio, depositata la domanda di ammissione al campionato di Serie C - RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: #Trapani,UFFICIALE: depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato di #LegaPro - la nota - zazoomblog : Trapani depositata domanda di iscrizione alla Serie C - #Trapani #depositata #domanda - ILOVEPACALCIO : #Trapani,UFFICIALE: depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato di #LegaPro - la nota -