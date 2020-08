Terremoto, Conte contestato ad Amatrice: “Mio marito si è ucciso” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Contestato ad Amatrice a quattro anni dal Terremoto: “Mio marito si è ucciso”. Si sono tenute oggi ad Amatrice le commemorazioni per il quarto anniversario del Terremoto che il 24 agosto 2016 mise in ginocchio il Centro Italia. Nella cittadina più colpita era presente il presidente del Consiglio, Giuseppe … L'articolo Terremoto, Conte Contestato ad Amatrice: “Mio marito si è ucciso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Roma, 24 ago. (askanews) - "Stiamo creando le premesse per poter procedere più speditamente. Gli ultimi interventi, il dl rilancio di agosto e il decreto semplifificazioni, insieme alle ordinanze del ...

Conte, da Recovery Fund contributo per risorse sisma

(ANSA) - AMATRICE, 24 AGO - "Il Recovery Fund potrà dare un contributo per integrare le risorse già stanziate". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine della cerimonia di commemorazione del terrem ...

