Sicilia ordinanza Musumeci, Mule (FI): “Atto di difesa per cittadini e migranti” (Di lunedì 24 agosto 2020) ordinanza Musumeci. ”Il governatore ha compiuto un atto di legittima difesa sia dei migranti che dei cittadini: la Sicilia è stata abbandonata da questo governo inconcludente e populista e ha portato avanti una ribellione non propagandistica ma sanitaria e sociale legittima e coerente con il momento che stiamo vivendo”. Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenuto stamattina a Radio Anch’io. Si parla dell’ordinanza del governatore Siciliano Nello Musumeci. >> Coronavirus Sicilia, Musumeci firma ordinanza: controlli a tappeto e blocco per le tendopoli “Regione ... Leggi su urbanpost

