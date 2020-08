Show dei Repubblicani e primo fango su Trump. "È crudele e bugiardo" (Di lunedì 24 agosto 2020) Valeria Robecco Regia ai produttori del reality "The Apprentice". L'audio della sorella: "Un uomo senza principi" Un «Trump Show» in cui verrà onorata «la grande storia americana»: È questo il segno distintivo della convention repubblicana che prende il via questa sera e si concluderà giovedì con il discorso di accettazione ufficiale della nomination da parte del presidente. Donald Trump vuole un appuntamento più movimentato e soprattutto più ottimista della kermesse democratica, che per il tycoon È stata «la più buia, arrabbiata e triste della storia Usa, quattro giorni spesi a dipingere l'America come un paese razzista e orribile che deve essere salvato». Per l'appuntamento del Grand Old Party, ... Leggi su ilgiornale

Show dei Repubblicani e primo fango su Trump. "È crudele e bugiardo"

Un «Trump show» in cui verrà onorata «la grande storia americana»: è questo il segno distintivo della convention repubblicana che prende il via questa sera e si concluderà giovedì con il discorso di a ...

