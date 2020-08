Provincia di Cuneo, terribile scontro tra auto e moto: Giovanni muore sul colpo (Di lunedì 24 agosto 2020) Tragico scontro in scooter, Giovanni Papa muore a 62 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri in uno scontro con un’auto a Vernante, sulla strada statale 21 del colle di Tenda, in direzione di Limone Piemonte. L’uomo originario di Ventimiglia, abitava e lavorava ad Aosta. La ricostruzione Lo scooter sul quale viaggiava, secondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

