Previsioni meteo 24 agosto: piogge al Centro-Nord

Le Previsioni meteo di oggi, lunedì 24 agosto: attese piogge e temporali sulle regioni Centro-settentrionali nella seconda parte della giornata La terza ondata di caldo africano che ha caratterizzato lo scorso weekend potrebbe essere anche l'ultima di questa estate. Sull'Italia infatti le condizioni meteo sono in evoluzione per l'arrivo di una perturbazione che ha già…

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 24 agosto: attese piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali nella seconda parte della giornata La terza ondata di caldo africano che ha caratterizzato ...

Vento, temporali e grandinate: scatta l’allerta meteo. Anche una parte della Maremma è interessata

GROSSETO – Anche le zone interne della Maremma, seppur marginalmente, potrebbero essere toccata dalla prossima ondata di maltempo. La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo ...

