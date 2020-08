Pippo Inzaghi: “Bonaventura? A Benevento riconquisterebbe la Nazionale” (Di lunedì 24 agosto 2020) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato, tra le altre cose, del possibile approdo di Giacomo Bonaventura al Benevento, del quale vi abbiamo parlato in esclusiva. Così l’allenatore dei sanniti: “Bonaventura potrebbe perfino tornare in Nazionale. Ma sia chiaro che non cerchiamo nomi a caso, chiunque venga deve essere funzionale al progetto”. Una battuta, poi, sulla Lazio allenata dal fratello: “Simone è tra i più bravi tecnici europei perché sa insegnare calcio e sa gestire. Giocando una partita alla settimana la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto o sarebbe rimasta in lizza fino alla fine”. Foto: Instagram personale L'articolo Pippo Inzaghi: “Bonaventura? A ... Leggi su alfredopedulla

