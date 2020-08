Palermo, via al ritiro a Petralia Sottana: la lista dei 21 giocatori convocati. Martinelli… (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono 21 i calciatori che in serata raggiungeranno Petralia Sottana per iniziare da domani la preparazione pre campionato del Palermo. Di seguito la lista dei convocati.- ACCARDI- CANGEMI- CORSINO- CRIVELLO- DODA- FALLANI- FARAONE- FLORIANO- FLORIO- LANCINI- LUCCA- MARCONI- MARONG- MARTIN- MATRANGA- PELAGOTTI- PERETTI- SANTANA- SARANITI- SILIPO- VALENTEAll'appello manca Alessandro Martinelli. Il centrocampista, come comunica il club di Viale del Fante, nei prossimi giorni si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche.FOTO Palermo, rosanero pronti per il ritiro: le prime immagini da Petralia Sottana Leggi su mediagol

