Napoli, De Laurentiis a Castel di Sangro: le prime parole dal ritiro degli azzurri (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sangro – Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel di Sandro, sede scelta dal Napoli per il ritiro estivo 20/21. Il patron azzurro è sceso in campo e dalla panchina ha seguito da vicino il primo allenamento della squadra di Gattuso. “Complimenti al Comune di Castel di Sangro e alla regione Abruzzo per come hanno organizzato questo ritiro. Strutture ottime. Campo di calcio perfetto“. Queste le parole di De Laurentiis intervistato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Complimenti a Gattuso per come ha, sin da questo primo allenamento, fatto faticare i calciatori. Chiedo ai tifosi di ... Leggi su anteprima24

