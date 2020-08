Napoli, confusione per il ritiro a Castel di Sangro: Antonio Corbo raccomanda prudenza (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato dell’imminente ritiro del Napoli. “A poche ore dal ritiro in Abruzzo, squillano anche i telefoni dei giornali: le stesse domande, come si prenotano on-line i mille posti sui 7000 dello stadio Patini, perché non ha risposta chi si è già iscritto, come si accede alle tre Ztl, l’Ufficio Comunicazione ha quasi sempre le linee guaste, tutto sembra in tilt, come e più dell’Inps nei giorni dei sussidi, quando il presidente Tridico sospettò l’assedio degli hackers”. Il ritiro in Abruzzo è l’ennesimo esempio di una buona idea che rischia di essere realizzata male dalle gerarchie intermedie della società. La Regione Abruzzo vuol ... Leggi su calciomercato.napoli

Enzo14105692 : Ha vinto la squadra più esperta e cazzimmosa come diciamo noi a napoli ,ma dopo il 3 gol del Siviglia nell'inter so… - Pe_Es_ : @enzogoku69 Ok Enzo, c'è tanta confusione come sempre. Alcuni tifosi vanno in paranoia dura, io aspetto sempre le u… - PalloneBucato : Dopo #Hamsik il #Napoli è andato in confusione. Un giocatore così non lo sostituisci...poi è arrivato #Demme! Per m… - IenadelTavolier : #Coronavirus, #tamponi negli #aeroporti al rientro: nessun controllo a #Milano, #Bergamo e #Napoli, sì a #Roma e… - SalvatorDavide : @enzogoku69 Ciao Enzo b. domenica. Non ho capito se in qst momento il problema del Napoli sono gli acquisti o le ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli confusione Napoli, confusione per il ritiro a Castel di Sangro: Antonio Corbo raccomanda... Calciomercato Napoli Torino: Napoli (Fi), primarie? Chiacchiere da bar ...

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "L'idea delle primarie lanciata da Marco Fontana è sicuramente un'opinione personale poiché in Forza Italia non se ne è mai parlato. A meno che quattro chiacchiere al bar non ...

“Facite ammuina”: il decreto della Real Marina delle Due Sicilie è un falso storico

Un decreto della Real Marina napoletana avrebbe fatto nascere l'espressione "facite ammuina", ovvero "fate chiasso". Ma si tratta di un decreto mai esistito e di un falso storico, dietro il quale si n ...

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "L'idea delle primarie lanciata da Marco Fontana è sicuramente un'opinione personale poiché in Forza Italia non se ne è mai parlato. A meno che quattro chiacchiere al bar non ...Un decreto della Real Marina napoletana avrebbe fatto nascere l'espressione "facite ammuina", ovvero "fate chiasso". Ma si tratta di un decreto mai esistito e di un falso storico, dietro il quale si n ...