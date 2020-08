Migranti e Covid, duello Viminale-Musumeci: «Non può chiudere i centri», «Ne ho diritto, vado avanti» (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo il governatore campano Vincenzo De Luca che vuole chiudere i confini regionali, un altro presidente di Regione va allo scontro con il governo. Il siciliano Nello Musumeci nella notte di sabato... Leggi su ilmessaggero

LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - SkyTG24 : Agrigento, 19 migranti positivi al Covid in due centri d'accoglienza - borghi_claudio : Stesso identico numero di positivi per il resort sull'isola di Santo Stefano e qui ?? Secondo voi di cosa parlano tu… - MC21868 : RT @ChiodiDonatella: #MUSUMECINONMOLLARE Via i #migranti dalla #Sicilia, #Musumeci tira dritto. È guerra aperta col #Viminale. @Musumeci_… - we_ci65 : RT @VincenzoVitale_: Covid. Rispondono con migranti. Crisi economica. Rispondono con migranti. Disoccupazione. Rispondono con migranti.… -