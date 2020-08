Kellyanne Conway lascerà l’incarico alla Casa Bianca a fine mese (Di lunedì 24 agosto 2020) Kellyanne Conway ha deciso di lasciare il suo incarico alla Casa Bianca per concentrarsi sulle questioni famigliari. Lei è una grande sostenitrice di Trump, il marito, George Conway, è invece il fondatore di The Lincoln Project, gruppo anti-Trump. Anche il marito lascerà il suo incarico nel gruppo per discutere delle questioni famigliari. Kellyanne Conway lascia … Leggi su periodicodaily

