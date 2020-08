Intesa Sanpaolo, accordo con Assopellettieri per agevolazioni espositori MIPEL (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo a sostegno del settore della pelletteria, un ramo importante del Made in Italy, che ha subito pesantemente l’impatto della crisi con un calo dell’export del 28% fra gennaio e aprile 2020. L’Istituto ha siglato un’accordo con Assopellettieri, l’associazione che rappresenta il settore, per offrire alle imprese delle agevolazioni per partecipare a MIPEL 2020, la mostra internazionale di borse e accessori in pelle più importante al mondo in programma a Fiera Milano-Rho dal 20 al 23 settembre. Un evento che rappresenterà una importante vetrina fisica e virtuale per gli espositori. Nel corso degli ultimi mesi di crisi pandemica, Assopellettieri ha sin da subito cercato di fornire ... Leggi su quifinanza

