Incidente e colonne sull' A2

Un camion, nell'affrontare una curva, ha perso per strada lo scavatore che stava trasportando e si è ribaltato. Il conducente - un 43enne autista italiano domiciliato in Riviera - è rimasto intrappola ...MONDOLFO – Un altro incidente ieri sera sulla Sp424 in direzione mare poco prima del bivio per la Cesanense. Ed è giallo sulle sorti del conducente. Poco dopo le 22 i residenti che abitano in una pala ...