In crisi per il Covid, ristoratore si suicida: 'Temeva un nuovo lockdown'. Città sotto choc (Di lunedì 24 agosto 2020) Firenze sotto choc per il suicidio di un ristoratore di 44 anni, Luca Vanni , che si è tolto la vita sabato scorso: rimasto solo nel suo ristorante, ha compiuto l'estremo gesto tra il turno del pranzo ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - AlbertoBagnai : Per lui l’Unione monetaria non è un problema, e quindi non sa che l’Italia non è una monarchia. La Corona non è in… - Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - maninomax : Manco Peppino De Filippo è mai stato per Totò una spalla tanto efficace quanto @DAVIDPARENZO e @lucatelese per Salv… - LucaBurnout : RT @matteosalvinimi: Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni. S… -