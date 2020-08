Emily Ratajkowski, lunedì esplosivo su Instagram: il top è trasparente -Foto (Di lunedì 24 agosto 2020) Ancora una volta Emily Ratajkowski riesce ad essere sensualissima su Instagram: lunedì assonnato per lei, ma il top risveglia i followers L’inizio di settimana è sempre un momento difficile per tutti. Termina il week end e si riparte con gli impegni settimanali, motivo per cui il lunedì è sempre visto come un giorno tragico quasi per tutti. Anche la bellissima Emily Ratajkowski affronta i problemi di inizio settimana, specialmente il sonno. A svegliare tutti però ci pensa la Foto postata su Instagram, in cui il top bianco che indossa è praticamente trasparente e si intravedono dettagli hot che infiammano il social. La descrizione del post fa capire la voglia di dormire della modella, ma gli utenti ... Leggi su bloglive

mYnonHwA_6 : RT @vogue_italia: La regina dei vestiti rossi è lei: Emily Ratajkowski ?? - SirChronoFrost : RT @vogue_italia: La regina dei vestiti rossi è lei: Emily Ratajkowski ?? - nyceverywhere : RT @vogue_italia: La regina dei vestiti rossi è lei: Emily Ratajkowski ?? - vogue_italia : La regina dei vestiti rossi è lei: Emily Ratajkowski ?? - comeanimamai2 : se pensate di essere quella brutta del gruppo calcolate che io ho tre migliori amiche di cui una è la copia di Emil… -