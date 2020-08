Cyberpunk 2077 promuove l'accessibilità con la piena personalizzazione dei sottotitoli (Di lunedì 24 agosto 2020) CD Projekt Red ha recentemente confermato la presenza di un'utile opzione di accessibilità per Cyberpunk 2077: i giocatori avranno la possibilità di alterare liberamente la dimensione e il colore dei sottotitoli, rendendo il testo più visibile per quei giocatori che soffrono di problemi visivi o, più semplicemente, non vogliono fare i conti con testi microscopici.Questa conferma arriva in risposta alle preoccupazioni di un utente il quale, dopo aver visto un nuovo screenshot del gioco, si domandava perché i sottotitoli fossero così piccoli. Fortunatamente, si trattava solo di un'impostazione settata in un certo modo: nel gioco finale, potremo scegliere liberamente lo stile del testo a schermo.Si tratta, ovviamente di un'ottima notizia: non sono molti i giochi ... Leggi su eurogamer

