Cyberpunk 2077 avrà DLC gratuiti proprio come The Witcher 3 (Di lunedì 24 agosto 2020) Cyberpunk 2077 riceverà alcuni DLC gratuiti dopo il lancio del gioco, proprio come è stato fatto per The Witcher 3: Wild Hunt.A quei tempi CD Projekt RED ha supportato il gioco con 16 pacchetti DLC gratuiti nei tre mesi successivi. In quei contenuti aggiuntivi erano disponibili nuovi set di armature, alcune nuove missioni, carte Gwent e alcuni look alternativi, ma il DLC finale ha visto il lancio di una modalità New Game +. Un intraprendente utente di Twitter ha chiesto all'account ufficiale di Cyberpunk se il nuovo gioco avrebbe ottenuto lo stesso trattamento e la risposta di CD Projekt RED non si è fatta attendere (con una bizzarra gif, tra l'altro).Non è una grande sorpresa, ma è comunque una bella conferma. ... Leggi su eurogamer

