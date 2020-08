Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Da venerdì, in tre giorni, la Spagna ha registrato 19.382 casi di contagio da Coronavirus, portando il suo totale a 405.437. Lo rilevano le autorità locali, specificando che i casi nelle ultime 24 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : #Spagna la situazione #covdi19 è 10 volte peggiore che in #Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche #coronavirus… - ilriformista : La ricerca dell’Università di Hong Kong su un 33enne che aveva contratto il virus 4 mesi fa e poi in questi giorni… - MichelaRoi : RT @ilriformista: La ricerca dell’Università di Hong Kong su un 33enne che aveva contratto il virus 4 mesi fa e poi in questi giorni di rit… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna In Spagna il coronavirus circola oltre 10 volte più che in Italia Fanpage.it Coronavirus, ci si può ammalare due volte: la conferma. Il caso di un 33enne

Primo caso documentato di ricaduta: un uomo di 33 anni, infatti, è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta dopo circa quattro mesi e mezzo. “Apparentemente in buona salute - si legge in ...

Coronavirus: dalla caserma dei migranti ai focolai in azienda, a Treviso riesplodono i contagi

Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell’azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...

Primo caso documentato di ricaduta: un uomo di 33 anni, infatti, è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta dopo circa quattro mesi e mezzo. “Apparentemente in buona salute - si legge in ...Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell’azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...