Concorrenti Grande Fratello Vip: Briatore sorprende tutti (Di lunedì 24 agosto 2020) Concorrenti Grande Fratello Vip- Una delle trasmissioni più attese della prossima stagione televisiva continua a prendere forma. L’ultimo rumors su Elisabetta Gregoraci. Prende forma la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le conferme su alcuni Concorrenti e indiscrezioni su altri, ecco che l’ultimo rumors parla di un possibile forfait di Elisabetta Gregoraci (per ora, tra i vip certi di entrare nella casa). La showgirl, soubrette ex moglie di Flavio Briatore è stata confermata nelle scorse settimane per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, ma probabilmente non potrà partecipare al programma. La “colpa” sarebbe dello stesso Briatore, che avrebbe bloccato (anzi, vorrebbe bloccare) la ... Leggi su bloglive

veratto_A : @val_lui Quando votate, non pensate ai concorrenti del grande fratello, o l'isola dei famosi. Ragionate. - vittorioriano : Grande Fratello Vip 5, i concorrenti ufficiali della nuova edizione COME E' DISTORTA LA SIGLA VIP. BASTA LEGGERE I NOMI_ - dannymactheo : @ilariacapua Che faccia tosta, quella che inizialmente diceva che il virus è una semplice influenza, che faccia tos… - deb8479eaeef410 : RT @moro_thomas: 'I LAVORATORI-IMMIGRATI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA CLASSE OPERAIA E NON SUOI CONCORRENTI.' «Nell'attività dei partiti co… - igorbrickil5S : RT @moro_thomas: 'I LAVORATORI-IMMIGRATI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA CLASSE OPERAIA E NON SUOI CONCORRENTI.' «Nell'attività dei partiti co… -