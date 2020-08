Calciomercato Salernitana, sguardo al futuro: pronto un biennale per Gyomber (Di lunedì 24 agosto 2020) , che può lasciare il Perugia dopo la retrocessione La Salernitana ha iniziato a preparare la nuova stagione. Il club granata – si legge sull’edizione odierna de Le Cronache – ha iniziato il ritiro con uno sguardo al futuro, soprattutto in chiave mercato. Dopo l’arrivo di Casasola la società sta preparando un biennale per Gyomber. L’idea è quella di rinforzare al meglio il reparto arretrato per consegnare una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Amichevole fissata per sabato al Maurelli di Sarnano contro la Salernitana, formazione di serie B ... Abbiamo ascoltato anche Gianluca De Angelis, uomo di calcio, ex allenatore, confermato alla guida ...

Calciomercato, Balotelli ancora in Italia | L’annuncio di Raiola

SERIE B L'attaccante del Catania Riccardo Maniero potrebbe a breve trasferirsi alla Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky si sarebbe sbloccata la trattativa ...

