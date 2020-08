Bielorussia, l’arrivo a Minsk di Lukashenko: imbraccia un kalashnikov e indossa un giubbotto antiproiettile – Video (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stato visto arrivare, con un giubbotto antiproiettile e un fucile d’assalto kalashnikov in mano, oltre a una pistola automatica, nella sua residenza di Minsk, non lontano dalle proteste dell’opposizione. Il Video mostra il leader scendere da un elicottero dopo aver fatto un giro con suo figlio sopra il luogo dove i sostenitori dell’opposizione si sono radunati in massa nel pomeriggio. In un’altra clip poi, si sente Lukashenko affermare “sono fuggiti come topi”, dopo che i manifestanti si sono ritirati dalle strade. L'articolo Bielorussia, l’arrivo a Minsk di Lukashenko: imbraccia un ... Leggi su ilfattoquotidiano

