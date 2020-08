Apple vs Wordpress: grazie all'ultimo aggiornamento, l'app non dovrà più avere microtransazioni obbligatorie (Di lunedì 24 agosto 2020) Apple sarà anche nel bel mezzo di una diatriba legale con Epic Games, ma negli ultimi giorni si è scontrata anche con altri sviluppatori, sembra a causa delle regole imposte dal suo App Store.L'altro giorno, ad esempio, vi avevamo parlato di Wordpress per iOS, l'applicazione gratuita per gestire e monitorare i propri siti internet. Apple avrebbe infatti chiesto agli sviluppatori di inserire obbligatoriamente delle opzioni di pagamento o acquisti in-app, in quanto si trattava di una applicazione che, a suo dire, vendeva beni o servizi.Wordpress è una piattaforma gratuita e open-source, grazie ad essa, potete creare un sito internet in pochi istanti. Esistono, ovviamente, delle opzioni premium per sbloccare varie feature, come memoria extra, supporto tecnico e domini personalizzati. ... Leggi su eurogamer

