23 app Android che dovrebbero essere eliminate immediatamente (Di lunedì 24 agosto 2020) Agli utenti di telefoni e tablet Android è stato consigliato di eliminare 23 app dopo che è stato segnalato che contenevano “fleeceware” pericolosi.Gli esperti di sicurezza informatica di Sophos affermano che le app potrebbero truffare gli utenti se non vengono eliminate.Le app violano le politiche del Google Play Store utilizzando una serie di tattiche per spellare i clienti ignari senza soldi.Uno chiamato “blind sub” attira l’utente con la promessa di una prova gratuita, senza dettagli sulla durata della prova o dettagli di eventuali addebiti successivi.Malware in 25 app Android, rimosse dal Play Store di GoogleApp Android del Play Store pericoloseAltri usano una tecnica chiamata “iscrizioni spam”, segnala il Mirror. In un blog sui risultati, il ricercatore ... Leggi su pantareinews

juventusfc : C'è solo un posto dove seguire la prossima stagione: ?? la nuova splendida App Juventus, con Juventus TV integrata!… - MarcoOcchiuzzo : RT @juventusfc: C'è solo un posto dove seguire la prossima stagione: ?? la nuova splendida App Juventus, con Juventus TV integrata! Scarica… - danielgr31 : RT @MeglioCucina: Selezione ricette 'cozze & pangrattato' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ?? - birraBUZZ : RT @MeglioCucina: Selezione ricette 'fioridizucca & birra' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ?? - MeglioCucina : Selezione ricette 'funghiporcini & nocemoscata' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : app Android Windows 10 Build 20197, app Android su desktop PcProfessionale.it Amazfit cambia nome all'app: benvenuta Zepp

Alla fine un motivo per cui il nuovo smartwatch di Amazfit si chiama proprio Zepp E c'è: è proprio "Zepp" il nuovo nome dell'app mobile disponibile per iOS e Android sui rispettivi store, che sostitui ...

WhatsApp aiuterà a fare spazio in memoria: ecco come

WhatsApp è una delle più popolari app di messaggistica e rende semplice e immediato l'invio e la ricezione di immagini, video e altri contenuti multimediali. Col passare del tempo, però, questi conten ...

Alla fine un motivo per cui il nuovo smartwatch di Amazfit si chiama proprio Zepp E c'è: è proprio "Zepp" il nuovo nome dell'app mobile disponibile per iOS e Android sui rispettivi store, che sostitui ...WhatsApp è una delle più popolari app di messaggistica e rende semplice e immediato l'invio e la ricezione di immagini, video e altri contenuti multimediali. Col passare del tempo, però, questi conten ...