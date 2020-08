Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche rompe il silenzio sulla gravidanza (Di domenica 23 agosto 2020) Da luglio corre voce che l’ex tronista sia incinta, ma lei non aveva detto nulla a riguardo. Lo ha fatto recentemente ed ecco come stanno le cose Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche è incinta? L’anno scorso a Uomini e Donne è approdata Giulia Quattrociocche. La redazione ha scelto lei come tronista, una ragazza acqua e sapone, lontana dal mondo della tv, in cerca di un amore per fare una famiglia. Giulia ha conquistato subito il pubblico per la sua spontaneità e nel suo percorso si è concentrata molto su due ragazzi: Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Durante una puntata ordinaria Maria De Filippi, vedendola in difficoltà, le ha detto di esprimere le sue emozioni. Anche Alessandro le ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - matteosalvinimi : Questa mattina a Portovenere (La Spezia) con sommozzatori, palombari e Forze Speciali del Comando subacquei e incur… - trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - MEdeFranciscis : RT @SIItalia: La PN, Mariolina Coppola sul @Corriere - davide06568174 : @repubblica ahi me ha ragione la cortellesi pultroppo c è ancora una piccola parte di uomini che non considerano le… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Ricordate Samuele Mecucci? A 46 anni irriconoscibile: dopo Uomini e donne, barba nera e capelli... LettoQuotidiano Parità di genere, Cortellesi: “Io, invisibile come donna rispetto agli uomini presenti”

“Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna rispetto agli uomini presenti. Questa è una questione culturale. Sull’emancipazione femminile si va a singhiozzo. Se la parità di genere esistesse vera ...

FINANZA E POLITICA/ La verità su sussidi e debito con cui l’Italia deve fare i conti

Tutti possono comprendere che il debito, come ha spiegato Draghi, è buono se utilizzato per creare ricchezza e cattivo se disperso in mille rivoli assistenziali Si dice che un vero leader si riconosca ...

“Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna rispetto agli uomini presenti. Questa è una questione culturale. Sull’emancipazione femminile si va a singhiozzo. Se la parità di genere esistesse vera ...Tutti possono comprendere che il debito, come ha spiegato Draghi, è buono se utilizzato per creare ricchezza e cattivo se disperso in mille rivoli assistenziali Si dice che un vero leader si riconosca ...