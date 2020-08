Ultime Notizie Roma del 23-08-2020 ore 12:10 (Di domenica 23 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si fermano i contagi da coronavirus con le vacanze ormai di sgoccioli e la riapertura delle scuole che si avvicina il 22 agosto si è superata quota 1000 casi non solo giorno 1071 nuovi posti di Vietri detesti a fare girare l’aumento Maggiore sono Lazio Lombardia e Veneto dopo i numerosi casi registrati tra i turisti in Sardegna La regione ha concordato con il Lazio l’obbligo di test in arrivo è in partenza per l’Isola dopo i timori per gli assembramenti da vacanza Ora sono gli spostamenti per i rientri a fare paura nel primo weekend da bollino nero che cambiamo argomento parliamo di decreto rilancio degli affitti all’irap i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure stato pubblicato un nuovo documento di 72 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: 1071 casi in Italia in 24 ore. Musumeci chiude hotspot per migranti Fanpage.it Regionali Campania 2020, è bagarre al Comune di Napoli: gli uomini di Dema con De Luca

Nella corsa per un posto da consigliere regionale spicca il nome di Nino Simeone, candidato con la lista civica De Luca presidente. Il numero uno della commissione mobilità del Consiglio comunale ha e ...

Brucia la California. Lo stato chiede aiuto ad Australia e Canada. Oltre 100mila sfollati

Fiamme altissime, una nube di fumo nero. E migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case. Questo lo scenario in California, dove non si placano gli incendi. I roghi, considerati i più ampi ...

