Tina Cipollari, in vacanza con Vincenzo Ferrara mette a tacere le voci sulla presunta crisi (Di domenica 23 agosto 2020) È ufficiale, la chiacchierata crisi fra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara era in realtà solo frutto di voci di corridoio: a testimoniarlo, alcune foto pubblicate da Diva e Donna che immortalano la coppia insieme a Porto Ercole, un’esclusiva località dell’Argentario. Negli scatti rubati, i due si scambiano baci e tenerezze a bordo piscina, segno di una complicità ritrovata dopo i lunghi mesi trascorsi lontani, lei a Roma e lui a Firenze, per via della situazione sanitaria mondiale. Nessuna rottura, quindi, per l’opinionista di Uomini e Donne e il suo fidanzato, che in vacanza si sono fatti travolgere dalla passione alla luce del sole. Infondo, Tina aveva già dichiarato che non ... Leggi su dilei

nicolerossi7 : Mi manca Tina Cipollari. - Notiziedi_it : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, vacanza scaccia-crisi: baci e carezze all’Argentario - IncontriClub : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: vacanza d'amore a Porto Ercole (foto) - zazoomblog : Tina Cipollari donna scaramantica Opinionista contro la sfiga fuori da Uomini e Donne - #Cipollari #donna… - gossipblogit : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: vacanza d'amore a Porto Ercole (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Tina Cipollari, sempre più innamorata di Vincenzo ControCopertina Tina Cipollari donna scaramantica | Opinionista contro la sfiga fuori da Uomini e Donne

L’opinionista di Uomini e Donne continua costantemente a sorprendere i suoi fan e tutti i social mostrando diversi lati del suo carattere che nessuno aveva mai saputo. La sua esuberanza e il suo modo ...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, vacanza scaccia-crisi: baci e carezze all'Argentario

Altro che crisi! Fra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara l'amore va a gonfie vele. Parola di paparazzi, che li hanno beccati a Porto Ercole, esclusiva località dell'Argntario, innamorati e a ...

L’opinionista di Uomini e Donne continua costantemente a sorprendere i suoi fan e tutti i social mostrando diversi lati del suo carattere che nessuno aveva mai saputo. La sua esuberanza e il suo modo ...Altro che crisi! Fra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara l'amore va a gonfie vele. Parola di paparazzi, che li hanno beccati a Porto Ercole, esclusiva località dell'Argntario, innamorati e a ...