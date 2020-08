Scendono i contagi nel Lazio: sono 184 casi, il 60% di rientro (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – “Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta”. Lo comunica l’assessore regionale Sanità, Alessio D’Amato. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Referendum, Di Maio: “Sarò nei territori contro il no dell’establishment” Scendono i contagi nel Lazio: sono 184 casi, il 60% di rientro Coronavirus, Sileri: “Verso estensione della lista dei Paesi con test obbligatorio al rientro” Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 VIDEO | ‘The Batman’, il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello Coronavirus, boom di contagi di rientro: verso intesa tra Lazio e Sardegna Leggi su dire

