Raiola: «Ottimista per il rinnovo di Ibrahimovic. Su Donnarumma, Bernardeschi e Pirlo…» (Di domenica 23 agosto 2020) Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione su alcuni suoi giocatori. Le dichiarazioni Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione sul futuro di alcuni suoi giocatori. Queste le parole del super agente. Ibrahimovic – «Ibra domani non ci sarà. La trattativa è già a buon punto, stiamo parlando ma non abbiamo l’accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione, di stile e di tante cose. Ibrahimovic vuole rimanere, visto che i matrimoni si fanno in due. Io rimango Ottimista, se no non si va avanti. Io non lavoro per creare problemi ma per trovare una soluzione» Donnarumma – «Di Gigio non ne voglio parlare perchè so quanto è ... Leggi su calcionews24

Mirkomilan84 : @erne1976 @PBPcalcio X la prima volta in diversi anni, le parole di raiola mi fanno capire che ibra rimane al Milan… - Sergio37075361 : RT @SimoneCristao: Parla Mino #Raiola #Ibrahimovic: non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Matrimonio si fa in due e s… - Mirkomilan84 : @mAnUeL_MiNgHiNi X la prima volta in diversi anni, le parole di raiola mi fanno capire che ibra rimane al Milan. Il… - SimoneCristao : Parla Mino #Raiola #Ibrahimovic: non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Matrimonio si fa in du… - Mirkomilan84 : @AntoVitiello X la prima volta in diversi anni, le parole di raiola mi fanno capire che ibra rimane al Milan. Il fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola Ottimista Raiola: “Ibra, niente raduno e zero accordo: problema di stile! Donnarumma, non ho voluto…” SOS Fanta Calciomercato Milan, manca l’accordo: niente raduno per Ibra | L’annuncio di Raiola

Ibrahimovic non sarà presente al raduno del Milan in programma domani: manca ancora l’accordo definitivo per il rinnovo. L’annuncio di Raiola La nuova stagione del Milan ripartirà momentaneamente senz ...

Raiola: «Ottimista per il rinnovo di Ibrahimovic. Su Donnarumma, Bernardeschi e Pirlo…»

Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione su alcuni suoi giocatori. Le dichiarazioni ...

Ibrahimovic non sarà presente al raduno del Milan in programma domani: manca ancora l’accordo definitivo per il rinnovo. L’annuncio di Raiola La nuova stagione del Milan ripartirà momentaneamente senz ...Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione su alcuni suoi giocatori. Le dichiarazioni ...