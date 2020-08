Rai - Allan all'Everton per 30 milioni + 5 di bonus. Cessione dal primo settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso della 'Domenica Sportiva Estate' del mercato del azzurro: "Si avvicina una Cessione importante in casa Napoli. Leggi su tuttonapoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso della 'Domenica Sportiva Estate' del mercato del azzurro: "Si avvicina una cessione importante in casa Napoli. Dal primo ...

Ciro Venerato, giornalista, parla a Calcio Napoli 24: “Definito il rinnovo del contratto di Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più 0,5mln bonus, clausola rescissoria variabile di 100mln. In setti ...

