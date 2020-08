Quattordici amici tutti positivi dopo le vacanze in Sardegna: 'Ma non chiamateci 'untori'' (Di domenica 23 agosto 2020) Una settimana in Sardegna, quella di Ferragosto, con 13 amici tra i 25 e i 27 anni che vivono tra il Nord Italia e Roma. Poi il ritorno in aereo. C'è il primo amico con la febbre, poi quelli con la ... Leggi su globalist

Una settimana in Sardegna, quella di Ferragosto, con 13 amici tra i 25 e i 27 anni che vivono tra il Nord Italia e Roma. Poi il ritorno in aereo. C’è il primo amico con la febbre, poi quelli con la fe ...

Quattordici morti, i tuffi fanno una strage

Milano, 19 agosto 2020 - Sono quattordici le vittime in poco meno di due mesi di caldo torrido in fiumi e laghi lombardi. Un bollettino di guerra che conta un lutto ogni due giorni in acque non sorveg ...

