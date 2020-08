Pisa, preso l'attaccante Sibilli (Di domenica 23 agosto 2020) Pisa - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, il Pisa ha comunicato: "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Sibilli , attaccante classe 1996. ... Leggi su corrieredellosport

Chianni (Pisa), trovata morta Simona Bimbi, scomparsa martedì

È stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) scomparsa martedì scorso. La donna è stata ritrovata morta a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo ...

Pisa, scomparsa maestra d’asilo. L’ex marito: “Torna a casa dalle tue figlie”

Simona Bimbi, maestra d’asilo di 46 anni, è scomparsa. Martedì 18 agosto, intorno alle 8.45 del mattino, ha salutato le figlie, di 18 e 11 anni, ed è uscita di casa. Con la famiglia abita a Forcoli, i ...

