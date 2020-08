Pink Floyd: al cinema le emozioni live di Delicate Sound of Thunder (Di domenica 23 agosto 2020) I Pink Floyd sono una delle band più influenti e innovative della storia del rock, la cui carriera discografica è iniziata nel lontano marzo del 1967, quando è stato pubblicato il primo singolo Arnold Layne. Nel corso di una lunghissima carriera, in cui si distinguono tre fasi, corrispondenti ad altrettante formazioni, i Pink Floyd hanno ridisegnato i confini del pop e del rock grazie alle inedite commistioni di elettronica e di musica sinfonica. Il 1987 ha rappresentato per la band inglese una sorta di nuova rinascita, dopo che aveva subito le defezioni prima del tastierista Richard Wright, che se ne andò nel 1979 dopo The Wall, e poi del bassista e compositore Roger Waters, che aveva lasciato il gruppo nel 1985, subito dopo l'album del 1983, The Final Cut. Le redini della band furono allora ... Leggi su panorama

