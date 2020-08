NTM-LD: Ema raccomanda uso di amikacina inalatoria (Di domenica 23 agosto 2020) Malattia polmonare NTM-LD: il CHMP dell’Ema raccomanda l’uso di amikacina inalatoria. Ora si attende il via libera di Bruxelles Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente raccomandato l’impiego dell’amikacina in sospensione liposomiale inalatoria (nome commerciale Arikayce®) per il trattamento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-LD) causata da Mycobacterium avium complex (MAC) in pazienti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : NTM Ema NTM-LD: Ema raccomanda uso di amikacina inalatoria Corriere Nazionale NTM-LD: Ema raccomanda uso di amikacina inalatoria

dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente raccomandato l’impiego dell’amikacina in sospensione liposomiale inalatoria (nome commerciale Arikayce®) per il trattamento della malattia ...

Malattia polmonare NTM: CHMP raccomanda l’uso di amikacina inalatoria

Bridgewater (USA) - Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente raccomandato l’impiego dell’amikacina in sospensione liposomiale inala ...

dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente raccomandato l’impiego dell’amikacina in sospensione liposomiale inalatoria (nome commerciale Arikayce®) per il trattamento della malattia ...Bridgewater (USA) - Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente raccomandato l’impiego dell’amikacina in sospensione liposomiale inala ...