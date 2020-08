Inter Conte, «l’Antonio Furioso»: gli addii burrascosi iniziano a pesare (Di domenica 23 agosto 2020) Inter Conte, «l’Antonio Furioso»: gli addii burrascosi iniziano a pesare. Anche con Chelsea e Juve finì in questo modo Tanti, troppi addii in modo burrascoso. Antonio Conte – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – continua a «sbattere» la porta al termine della propria avventura in un club. Col Bari fu addio per divergenze sul mercato, mentre con l’Atalanta si è scontrato subito con Doni. Anche con la Juventus il problema fu sul mercato, mentre col Chelsea la questione finì addirittura in tribunale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - Eurosport_IT : L'Inter attende le dimissioni di #Conte, Milan-Ibra ancora in stand-by ???? #Inter | #Milan | #Calciomercato - GnocchiGene : Conte sereno:” Se l’Inter mi esonera ho 12 milioni di buoni motivi per restare in famiglia “. #InterSiviglia #CONTEDIMETTITI #Ultimora -