Finale Psg-Bayern, Macron: “Arriverà l’ora per il calcio francese” (Di domenica 23 agosto 2020) “Congratulazioni al Bayern Monaco per la sua sesta Champions League e al Psg per il suo eccezionale percorso. Arriverà l’ora della vittoria anche per il calcio francese”. Questo il commento via social del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron dopo la Finale di Champions League vinta dai bavaresi grazie al gol di Coman nel secondo tempo. La squadra di Flick ha completato il Triplete, mentre per gli uomini di Tuchel tanta delusione al triplice fischio. Leggi su sportface

