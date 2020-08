Can Yaman: salta l’accordo con il Grande Fratello Vip, problemi sul compenso (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo le ultime indiscrezioni pare che l’attore turco non abbia trovato un accordo con la produzione e Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli Grande Fratello Vip: salta l’accordo con Can Yaman Can Yaman è l’attore più amato del momento. In Turchia sta avendo molto successo come attore di serie tv (ne ha fatte ormai cinque), mentre in Italia lo abbiamo conosciuto prima in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e poi in DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima sta andando in onda quest’estate su Canale 5 e ha ottenuto un discreto successo. Non solo, ma visto il suo successo, nei mesi scorsi Can Yaman è stato già ospite in alcuni programmi televisivi italiani. L’attore ha partecipato a C’è ... Leggi su kontrokultura

