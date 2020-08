Bomba dall’Argentina, Messi furioso con il Barça dopo il colloquio con Koeman (Di domenica 23 agosto 2020) Leo Messi e il Barcellona sembrano essere sempre più lontani. dopo 20 anni le strade sembrano destinate a dividersi chiudendo di fatto l'era più vincente della storia blaugrana. L'uomo simbolo del club sembra essere infastidito da alcuni atteggiamenti della società, a partire dall'esonero di Valverde, fino ad arrivare allo scandalo Barça Gate. L'8-2 incassato contro il Bayern Monaco è stata la goccia che avrebbe spinto l'argentino a meditare il clamoroso addio.Messi furioso CON IL BARCELLONAcaption id="attachment 993017" align="alignnone" width="300" Messi (getty images)/captiondopo l'eliminazione in Champions il consiglio direttivo ha provato ad accontentare la Pulga mandando via sia Setien sia Abidal, ma l'arrivo di Koeman non ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bomba dall'Argentina, Messi furioso con il Barça dopo il colloquio con Koeman - -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba dall’Argentina