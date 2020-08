Anteprima Marvel’s Avengers: le nostre impressioni dalla beta (Di domenica 23 agosto 2020) Abbiamo provato la beta di Marvel’s Avengers, ecco il nostro parere in questa Anteprima, che ci lascia ancora qualche dubbio sul prodotto Il 4 settembre avrà inizio a tutti gli effetti un nuovo universo (questa volta videoludico) dedicato ai supereroi Marvel. In questi giorni però è stato possibile dare un’occhiata all’ambizioso progetto di Crystal Dynamics prima della sua effettiva uscita. Sarà riuscito Marvel’s Avengers a convincerci in queste prime ore di prova? Scopriamolo insieme in questa Anteprima di Marvel’s Avengers. Un percorso che durerà anni Marvel’s Avengers è un Game As A Service, e in questa Anteprima abbiamo avuto l’occasione di giocare i corposi ... Leggi su tuttotek

