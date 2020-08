Agrigento, 'Non ho soldi, non mangio da 5 giorni': anziano chiama in lacrime la polizia e gli agenti arrivano con la spesa (Di domenica 23 agosto 2020) commenta 'Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni'. Così un anziano, disperato e senza alcuna risorsa economica, ha affidato il suo grido di dolore alla polizia. L'uomo, di Agrigento , ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

poliziadistato : Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Bravo. Ma se solo con Treviso e Jesolo se la percen… - BracaliM : RT @poliziadistato: Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare. Un… - cigolionocingue : RT @poliziadistato: Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare. Un… - VentagliP : RT @SorayaFasulo: Vallo a spiegare il mare, a chi non c'è nato... vallo a spiegare che per noi gente di mare, il solo guardarlo è già tutto… -