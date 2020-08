Vittoria Deganello è positiva al COVID-19 (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo il post pubblicato ieri da Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sulla propria pagina ufficiale Instagram, anche Vittoria Deganello ha dichiarato di essere risultata positiva al test per il COVID-19.Di seguito, trovate il contenuto delle Instagram Stories condivise dall'ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Tra i sintomi accusati dalla 26enne veronese, troviamo qualche linea di febbre, mal di testa, spossatezza e perdita di olfatto e gusto:Vittoria Deganello è positiva al COVID-19 22 agosto 2020 19:18. Leggi su blogo

