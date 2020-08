Scomparsa Sabrina Beccalli, l’amico avrebbe confessato di aver bruciato l’auto (Di sabato 22 agosto 2020) Nella giornata di ieri si è tenuto l’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, il 45enne fermato per l’omicidio di Sabrina Beccalli. Della 39enne mamma di Crema non si è ancora trovato il corpo: l’intensificarsi delle ricerche in una roggia in campagna aveva dato speranze alla famiglia, che forse Pasini avesse confessato e il cadavere si potesse ritrovare. La sua versione, però, non convince gli inquirenti. Crema, scompare e ritrovano l’auto bruciata Sono pochi ma decisivi gli elementi attorno al caso di Sabrina Beccalli, sparita il giorno di Ferragosto. La donna, dopo aver portato il figlio ad una festa è Scomparsa nel nulla. La sua auto è stata ritrovata bruciata ... Leggi su thesocialpost

serenel14278447 : Giallo di Crema verso la svolta, si cerca il corpo di Sabrina - infoitinterno : Mamma Sabrina scomparsa, l'amico rompe il silenzio: si cerca il cadavere in un canale - infoitinterno : Sabrina, scomparsa da Ferragosto. L'amico si difende: 'Ho bruciato l'auto ma non l'ho uccisa' - DBenedectus : L'uomo ha confermato di avere incontrato Sabrina Beccalli la notte della scomparsa, di avere guidato e poi bruciato… - romi_andrio : RT @rep_milano: Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sabrina in… -