Sarri ed il "no" alla Juventus per liberarsi: percepirà tutti i 6mln netti per altri 2 anni (Di sabato 22 agosto 2020) Si fa presto a dire “risolviamo il contratto”, scrivono i colleghi di Calciomercato.com riportando le difficoltà della Juventus. Leggi su tuttonapoli

LaStampa : No alla rescissione. Il rifiuto di Sarri complica i piani Juve - realvarriale : Comunque se #Lione vincesse la @ChampionsLeague bisognerebbe, se non richiamare #Sarri alla guida di @juventusfc, almeno fargli delle scuse - DiMarzio : #Matuidi: 'Addio alla #Juve? Ho capito che era il momento di cambiare'. E svela un retroscena su #Sarri - cangianie : RT @tuttonapoli: Sarri ed il 'no' alla Juventus per liberarsi: percepirà tutti i 6mln netti per altri 2 anni - GurzoBahri : RT @antigiannino96: Sarri odiato perché comunista. Come se io dicessi che odio Berlusconi “presidente del Milan” perché di destra non perch… -