Rescissione Sarri: ecco l’offerta della Juve e la risposta dell’ex tecnico bianconero (Di sabato 22 agosto 2020) La Juve e Maurizio Sarri stanno trattando la buonuscita dell’ex tecnico bianconero dopo l’esonero a seguito dell’eliminazione in Champions Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve avrebbe chiesto a Maurizio Sarri la Rescissione dell’accordo in cambio di una ricca buonuscita. Una mossa volta ad evitare il bis dell’esperienza con Allegri, pagato per un altro anno dopo il suo addio. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea aveva firmato nell’estate 2019 un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri avrebbe risposto con freddezza alle richieste della Juve, passando la palla ai ... Leggi su calcionews24

TORINO. Rescindere, rescindere, rescindere. Più che una missione, quella di troncare i contratti sta quasi diventando un’ossessione per la Juve chiamata ad alleggerire la rosa e il monte-ingaggi. Dopo ...

