"Quando ti riempi di...". Prego? Il sondaggista Pregliasco commenta così la sconfitta dell'Inter in coppa | Guarda (Di sabato 22 agosto 2020) Anche nel cuore dei sondaggisti batte un cuore da tifoso. Lorenzo Pregliasco, il volto televisivo di YouTrend, nelle dita ha anche una buona dose di veleno (e autoironia). Su Twitter, a botta, calda decide di commentare la sconfitta dell'Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia. sconfitta amara per 3-2, perché arrivata a 15' dalla fine per un autogol di Lukaku e dopo molte recriminazioni. E Pregliasco che dice? "Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali!". Più che una critica, uno sfotto al cubo visto che il sondaggista è anche un cuore juventino, deluso da tanti smacchi in Europa. Chissà se Antonio Conte e Beppe Marotta ci ... Leggi su liberoquotidiano

lorepregliasco : Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali! #SivigliaInter - emigrante81 : RT @lorepregliasco: Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali! #SivigliaInter - ParaBellum____ : RT @lorepregliasco: Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali! #SivigliaInter - bes_d_f : RT @lorepregliasco: Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali! #SivigliaInter - Zazzawa3 : RT @lorepregliasco: Quando ti riempi di juventini poi non stupirti che perdi le finali! #SivigliaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riempi Il Popolo della famiglia con Parcaroli Doppia candidatura per Deborah Pantana Cronache Maceratesi Lorenzo Pregliasco, sondaggista di Youtrend, e l'Inter sconfitta dal Siviglia: "Quando ti riempi di juventini..."

Anche nel cuore dei sondaggisti batte un cuore da tifoso. Lorenzo Pregliasco, il volto televisivo di YouTrend, nelle dita ha anche una buona dose di veleno (e autoironia). Su Twitter, a botta, calda d ...

Cristina Parodi, la dedica per il figlio Alessandro: “Riempi la vita di cose belle”

Cristina Parodi su Instagram sorprende il figlio Alessandro con una dedica dolcissima. I figlio della conduttrice ha compiuto 23 anni, un’occasione che ha spinto Cristina a ripensare a quella notte d’ ...

Anche nel cuore dei sondaggisti batte un cuore da tifoso. Lorenzo Pregliasco, il volto televisivo di YouTrend, nelle dita ha anche una buona dose di veleno (e autoironia). Su Twitter, a botta, calda d ...Cristina Parodi su Instagram sorprende il figlio Alessandro con una dedica dolcissima. I figlio della conduttrice ha compiuto 23 anni, un’occasione che ha spinto Cristina a ripensare a quella notte d’ ...