PSG, Mbappé: “Voglio scrivere la storia di questo club e del calcio francese” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo il Mondiale con la Francia conquistato da protagonista, Kylian Mbappé punta alla Champions League. “Vincere la Champions è il motivo esatto per cui ho scelto questo club: l’ho sempre detto, voglio scrivere la storia del Psg e del calcio francese e domani ho un’altra opportunità di farlo – ha spiegato l’attaccante francese in conferenza stampa -. Da quando sono arrivato nel 2017 abbiamo avuto diverse delusioni ora siamo in finale e questo dimostra che non abbiamo mai mollato: vincere con una squadra francese e per il calcio francese ci ripagherebbe di tutto. Questa è stata la mia missione sin dal primo giorno qui“. E sulla sua tenuta fisica: “Più i giorni passano e più mi sento ... Leggi su sportface

