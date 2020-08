Juventus, grana Higuain: per dire addio serve la buonuscita (Di sabato 22 agosto 2020) La Juventus e Gonzalo Higuain sempre più ai ferri corti e lontani. La Vecchia Signora sta cercando con insistenza un centravanti che possa prendere, di fatto, il posto dell'argentino che, a quel punto, sarebbe decisamente un peso per la squadra di Pirlo. Il Pipita sa bene la sua situazione ma forte del suo contratto pare abbia intenzione di puntare i piedi.Juventus: Higuain vuole una buonuscitacaption id="attachment 897731" align="alignnone" width="738" Higuain (getty images)/captionSecondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la grana Higuain potrebbe tormentare la Juventus ancor a lungo salvo che non si trovi una soluzione. Le opzioni sarebbero due: o la rescissione o la cessione, anche se non ci dovrebbero ... Leggi su itasportpress

