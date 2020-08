GP Stiria qualifiche MotoGP: prima pole per Pol Espargaro (Di sabato 22 agosto 2020) Risultati a sorpresa nelle qualifiche del GP di Stiria classe MotoGP. Pol Espargaro conquista la prima pole position in carriera, in quella che è la pista di casa della KTM. Il catalano batte uno stratosferico Takaaki Nakagami, che porta la Honda mai così in alto dall’infortunio di Marc Marquez. Chiude la prima fila Johann Zarco, che però domani dovrà partire dalla pit lane (link qui sotto per approfondire). Johann Zarco penalizzato, partirà dalla pit lane Con la penalità del francese, Joan Mir salta al terzo posto, lasciando l’onere di aprire la seconda fila a Jack Miller. L’australiano è primo dei piloti Ducati, che vede Andrea Dovizioso ottavo e Danilo Petrucci undicesimo. Il ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : ? Caduta per Rossi in Q1 ? Petrucci e Zarco in Q2 LIVE le qualifiche in Austria ? - SkySportMotoGP : LIVE LA POLE POSITION del GP di Stiria! ? Diretta su #SkySport #MotoGP, canale 208 e Sky Sport Uno, canale 201 ?… - SkySportMotoGP : POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ????… - OA_Sport : VIDEO MotoGP, la caduta di Valentino Rossi: scivolata in curva 9 nelle qualifiche del GP di Stiria - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ???? @ta… -